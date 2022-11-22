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"Новая почта" из-за обстрелов приостановила работу в Херсоне: что с посылками

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Вторник 22 ноября 2022 19:22
"Новая почта" из-за обстрелов приостановила работу в Херсоне: что с посылками Фото: "Новая почта" из-за обстрелов приостановила работу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Новая почта" сегодня, 22 ноября, приостановила выдачу посылок и доставку корреспонденций в Херсон в связи с обстрелами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети компании.

На данный момент все посылки, которые должны следовать в Херсон, хранятся в отделении №1 города Николаев. В компании пока точно не знают, когда смогут восстановить работу мобильных и стационарных отделений в недавно освобожденном городе.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска продолжают обстреливать Херсон. Сегодня, 22 ноября, в городе зафиксировано 11 "прилетов".

Напомним, что РБК-Украина ранее сообщало о взрывах в Херсоне. По данным "Суспільного", в городе прозвучало уже более 10 взрывов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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