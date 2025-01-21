Не только в Европу. Куда и за сколько можно отправить посылки "Новой почтой"
За границей сейчас находится 7,7 миллиона наших граждан, более 5 миллионов из них - в странах ЕС. В случае необходимости родственники из Украины могут им отправить посылки практически во все страны мира.
РБК-Украина со ссылкой на сайт "Новой почты" рассказывает о том, в какие страны компания доставляет посылки и сколько стоят международные отправления.
- В какие страны можно отправить посылки "Новой почтой"
- Сколько стоят международные отправления
- Как отправить посылку за границу
В какие страны можно отправить посылки "Новой почтой"
"Новая почта" доставляет посылки в более чем 200 стран (не путать с государствами, которых 195 согласно официальным источникам), в том числе и заморских. Отправления не осуществляют в страны, которые официально признаны террористами.
Компания имеет широкую сеть своих отделений в Европе, сейчас они работают уже в 14 странах, при этом, что первое международное отделение "Новая почта" открыла только в марте 2023 года (Вильнюс, Литва).
Перечень стран, в которых есть отделения "Новой Почты" (скриншот сайта "Новой почты")
Кроме этого, в 16 странах работает адресная доставка. Эта услуга присутствует в вышеперечисленных странах, а также в Австрии и Нидерландах.
Почтовый оператор осуществляет отправку за границу документов до 2 кг, посылок до 30 кг, грузов до 1000 кг и крупногабаритных грузов LTL/FTL (фрахт).
Сколько стоят международные отправления
Стоимость посылки зависит от направления, габаритов и веса. Отдельные тарифы действуют в Европе, США, Канаде, Китае и других странах.
Стоимость международных отправлений:
- Польша - от 330 гривен
- Молдова - от 330 гривен
- США - от 350 гривен
- Канада - от 450 гривен
- Румыния - от 480 гривен
- Чехия - от 480 гривен
- Словакия - от 480 гривен
- Литва - от 480 гривен
- Венгрия - от 480 гривен
- Германия - от 500 гривен
- Эстония - от 880 гривен
- Франция - от 880 гривен
- Латвия - от 880 гривен
- Великобритания - от 880 гривен
- Италия - от 880 гривен
- Нидерланды - от 880 гривен
- Испания - от 1 050 гривен
- Китай - от 1850 гривен
- страны Азии, Африки, Океании, Южной Америки - от 1950 гривен
Подробнее с тарифами "Новой почты" можно ознакомиться на сайте в разделе "Стоимость доставки".
Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")
Ориентировочную стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на сайте. Для этого в соответствующем окне нужно указать страну-получателя, выбрать вид отправления (документы, посылка, паллеты) и указать вес и габариты.
Следует заметить, что окончательная стоимость может отличаться от расчетной, поскольку туда не входят таможенные сборы и налоги, которые могут начислить в стране-получателе.
Калькулятор для расчета стоимости международного отправления (скриншот сайта "Новой почты")
Как отправить посылку за границу
При отправке посылок за границу следует придерживаться алгоритма:
- ознакомиться со списком товаров, которые нельзя отправлять за границу;
- определить рыночную стоимость вещей, которые будут указаны в таможенной декларации;
- определить цель экспорта отправления, которая будет указана в таможенной декларации (личные вещи, подарок, возврат товара и т.д.);
- выбрать способ оформления: посылку можно отправить в отделении, указав все данные получателя, или же самостоятельно заполнить эту информацию в мобильном приложении;
- оплатить услуги.
Доставка посылок за границу длится от 3 дней.
Читайте также о том, что запрещено отправлять "Новой почтой" в пределах Украины и что будет в случае нарушения правил.
Недавно мы писали о том, что "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+". В прифронтовых отделениях отправка и получение посылок теперь стоит всего 1 гривну.
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