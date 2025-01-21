Не только в Европу. Куда и за сколько можно отправить посылки "Новой почтой"

За границей сейчас находится 7,7 миллиона наших граждан, более 5 миллионов из них - в странах ЕС. В случае необходимости родственники из Украины могут им отправить посылки практически во все страны мира.

РБК-Украина со ссылкой на сайт "Новой почты" рассказывает о том, в какие страны компания доставляет посылки и сколько стоят международные отправления.

В какие страны можно отправить посылки "Новой почтой"

"Новая почта" доставляет посылки в более чем 200 стран (не путать с государствами, которых 195 согласно официальным источникам), в том числе и заморских. Отправления не осуществляют в страны, которые официально признаны террористами.

Компания имеет широкую сеть своих отделений в Европе, сейчас они работают уже в 14 странах, при этом, что первое международное отделение "Новая почта" открыла только в марте 2023 года (Вильнюс, Литва).

Перечень стран, в которых есть отделения "Новой Почты" (скриншот сайта "Новой почты")

Кроме этого, в 16 странах работает адресная доставка. Эта услуга присутствует в вышеперечисленных странах, а также в Австрии и Нидерландах.

Почтовый оператор осуществляет отправку за границу документов до 2 кг, посылок до 30 кг, грузов до 1000 кг и крупногабаритных грузов LTL/FTL (фрахт).

Сколько стоят международные отправления

Стоимость посылки зависит от направления, габаритов и веса. Отдельные тарифы действуют в Европе, США, Канаде, Китае и других странах.

Стоимость международных отправлений:

Польша - от 330 гривен

Молдова - от 330 гривен

США - от 350 гривен

Канада - от 450 гривен

Румыния - от 480 гривен

Чехия - от 480 гривен

Словакия - от 480 гривен

Литва - от 480 гривен

Венгрия - от 480 гривен

Германия - от 500 гривен

Эстония - от 880 гривен

Франция - от 880 гривен

Латвия - от 880 гривен

Великобритания - от 880 гривен

Италия - от 880 гривен

Нидерланды - от 880 гривен

Испания - от 1 050 гривен

Китай - от 1850 гривен

страны Азии, Африки, Океании, Южной Америки - от 1950 гривен

Подробнее с тарифами "Новой почты" можно ознакомиться на сайте в разделе "Стоимость доставки".

Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")

Ориентировочную стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на сайте. Для этого в соответствующем окне нужно указать страну-получателя, выбрать вид отправления (документы, посылка, паллеты) и указать вес и габариты.

Следует заметить, что окончательная стоимость может отличаться от расчетной, поскольку туда не входят таможенные сборы и налоги, которые могут начислить в стране-получателе.

Калькулятор для расчета стоимости международного отправления (скриншот сайта "Новой почты")

Как отправить посылку за границу

При отправке посылок за границу следует придерживаться алгоритма:

ознакомиться со списком товаров, которые нельзя отправлять за границу;

определить рыночную стоимость вещей, которые будут указаны в таможенной декларации;

определить цель экспорта отправления, которая будет указана в таможенной декларации (личные вещи, подарок, возврат товара и т.д.);

выбрать способ оформления: посылку можно отправить в отделении, указав все данные получателя, или же самостоятельно заполнить эту информацию в мобильном приложении;

оплатить услуги.

Доставка посылок за границу длится от 3 дней.