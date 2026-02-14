Новый наблюдательный совет "Нафтогаза" и "Энергоатом": Свириденко ждет изменений

По словам Свириденко, уже завершены собеседования с кандидатами на членство в наблюдательном совете "Нафтогаза" от правительства.

"Номинационный комитет должен определить кандидатов для представления правительства на назначение. На следующей неделе ожидаем формирования наблюдательного совета", - отметила она.

Также, добавила Свириденко, все независимые члены уже подписали контракты и готовы приступать к работе.

"На следующей неделе собирается наблюдательный совет. Правительство поставило задачу обновить менеджмент", - добавила она.