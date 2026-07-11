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Новая купюра 2000 гривен: кому выгоден новый номинал и что будет с деньгами украинцев

18:51 11.07.2026 Сб
2 мин
Следует ли украинцам готовиться к усилению инфляции?
aimg Ирина Гамерская aimg Олег Хомчук
Фото: в Украине будет купюра в 2000 гривен (РБК-Украина)

Нацбанк презентовал новую банкноту номиналом 2000 гривен. Регулятор объясняет появление высшего номинала адаптацией к экономическим изменениям, эксперты указывают на существенную экономию для государства и бизнеса на логистике наличных денег, а среди украинцев возникают вопросы возможного влияния на инфляцию.

Зачем НБУ новая банкнота и что о таком решении говорят экономисты – читайте в материале РБК-Украины ниже.

Ниже приведена сокращенная версия материала РБК-Украина " Банкнота "тревоги"? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги" .

Почему НБУ вводит купюру 2000 гривен

  • Адаптация к изменениям: С 2019 года средняя зарплата выросла в три раза, а уровень цен - вдвое. Текущий банкнотный ряд перестал отвечать потребностям экономики.
  • Рост наличного оборота: Объем наличных денег вырос с 390 млрд до более 970 млрд грн. Купюры 1000 грн сейчас составляют более 55% обращения, что является сигналом необходимости высшего номинала.
  • Сохранение роли наличных денег: Несмотря на развитие безналичных платежей (96% операций), наличные остаются критически важными для финансовой устойчивости, особенно в прифронтовых зонах и при перебоях со связью.

Экономическая целесообразность

  • Экономия на логистике: Меньшее количество банкнот уменьшает затраты на изготовление, инкассацию, транспортировку и хранение. По оценкам экспертов, это позволит экономить миллионы гривен ежегодно для государства и банковского сектора.
  • Технический шаг: Регулятор не печатает новые деньги, а заменяет структуру существующего обращения, поэтому купюра не является фактором инфляции.

Мнения экспертов

  • Большинство экономистов: Рассматривают номинал как логическое решение для эффективности наличного обращения, не несущих инфляционных рисков.
  • Психологический эффект: Некоторые аналитики предостерегают, что появление крупнейшей банкноты может быть воспринято частью населения как сигнал снижения покупательной способности валюты.
  • Дискуссионные вопросы: Существуют разные взгляды на своевременность решения: некоторые считают его запоздалыми, некоторые подчеркивают необходимость более тщательного анализа целесообразности в условиях войны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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