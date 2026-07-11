Новая купюра 2000 гривен: кому выгоден новый номинал и что будет с деньгами украинцев

Нацбанк презентовал новую банкноту номиналом 2000 гривен. Регулятор объясняет появление высшего номинала адаптацией к экономическим изменениям, эксперты указывают на существенную экономию для государства и бизнеса на логистике наличных денег, а среди украинцев возникают вопросы возможного влияния на инфляцию.
Зачем НБУ новая банкнота и что о таком решении говорят экономисты – читайте в материале РБК-Украины ниже.
Ниже приведена сокращенная версия материала РБК-Украина " Банкнота "тревоги"? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги" .
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.