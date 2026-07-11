Нова купюра 2000 гривень: кому вигідний новий номінал та що буде з грошима українців

Нацбанк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Регулятор пояснює появу найвищого номіналу адаптацією до економічних змін, експерти вказують на суттєву економію для держави та бізнесу на логістиці готівки, а серед українців виникають запитання щодо можливого впливу на інфляцію.
Навіщо НБУ нова банкнота та що про таке рішення кажуть економісти - читайте у матеріалі РБК-України нижче.
Нижче наведена скорочена версія матеріалу РБК-Україна "Банкнота "тривоги"? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".
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