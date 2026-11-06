Новая идея Трампа о системе безопасности Европы несет угрозу, - Зеленский

США выдвигают новую идею по архитектуре безопасности Европы. Тем не менее, она может нести риски как для европейского континента, так и для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.

Идея Трампа несет опасность

Зеленский уточнил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы от Трампа. Однако президент предостерег, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасна.

"Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России, что она готова что-то делать. Думаю, поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, - это опасно", - говорит он.

Он говорит, что хотя Украина не является членом ЕС и НАТО, такие предложения безопасности несут риски для всех.

"Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", – сказал президент.

Зеленский уверен, что суверенитет и территориальная целостность - приоритет для любого независимого государства.

"Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы, по меньшей мере, уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Предложение Трампа

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил: в рамках завершения войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение. Причем она коснется не только Украины, но и выйдет за ее пределы.

Его слова о скором соглашении прозвучали в контексте того, что 5 ноября он встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.