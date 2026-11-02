Новая волна шпионских атак на iPhone: Apple предупредила пользователей в 99 странах

Apple направила новую серию уведомлений об угрозах владельцам iPhone в 99 странах мира. Пользователей предупредили: они стали целью нового типа кибератак с использованием наемного шпионского ПО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CyberSecurity News .

Масштаб новой волны шпионских атак

О новой рассылке уведомлений сообщил исследователь по кибербезопасности Костин Раю. По имеющимся данным, эта волна атак считается отдельной от предыдущих предупреждений, которые технологический гигант рассылал еще в августе.

Heads-up: Новый круг из Apple Threat Notifications going out right now, distinct from August wave and tied to new attacks! Apple's notice: “Теперь notification is being sent to targeted users in 99 countries, and to date we have notified users in over 150 countries in total. Резюме, Apple не заявляет о нападениях или замечаниях, которые приходят к определенным аттакерам или географическим регионам.” Вы получили одну и необходимую помощь? DM me, happy to assist. — Costin Raiu (@craiu) October 30, 2026

Что известно:

актуальная волна кибератарки охватывает целевых пользователей в 99 странах;

в общем, уведомления от Apple уже получили жители более 150 стран мира;

предыдущая августовская рассылка охватывала 110 стран.

Представители Купертино отмечают: цифры указывают только на географию пребывания пользователей, получивших уведомление. Они не отображают точное количество подтвержденных заражений или успешно сломанных устройств.

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Кто попадает под хакерский прицел?

По оценкам специалистов по безопасности, подобные кибератаки "требуют колоссальных ресурсов и направлены на узкий круг лиц".

Создание и реализация таких шпионских кампаний стоит миллионы долларов, поэтому обычные пользователи редко становятся их жертвами.

Операции с использованием наемного ПО обычно нацелены на:

журналистов и СМИ;

правозащитников и общественных активистов;

политиков и государственных служащих;

дипломатов и членов международных миссий.

Сложность обнаружения таких атак заключается в использовании уникальных инструментов с коротким сроком жизни.

Apple намеренно не раскрывает детали своих систем обнаружения, чтобы разработчики шпионского ПО не смогли адаптировать свои программы.

Как узнать уведомления и защитить устройство?

Уведомления от компании поступают непосредственно на экран блокировки iPhone, появляются в настройках устройства, а также отправляются на электронную почту, привязанную к Apple ID.

Специалисты рекомендуют проверять наличие уведомлений через официальную учетную запись пользователя. Настоящие сообщения от Apple никогда не требуют установки посторонних файлов, приложений или ввода паролей.

Для защиты от сложных атак рекомендуется выполнить следующие действия: