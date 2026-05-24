Россия пытается втянуть Азию в гибридную войну против Запада, - ЦПД

РФ активизировала попытки оправдать свою агрессию против европейских стран и пытается привлечь государства Азии к гибридному противостоянию с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Угрозы Европе и заявления об "азиатском НАТО"

Как отметили в ЦПИ, во время выступления на слушаниях по евразийской безопасности глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в якобы создании "азиатского НАТО".

Российский министр также прибегнул к открытым запугиваниям европейских лидеров и заявил, что Запад якобы формирует "группу нападения на Россию".

"Вооруженная борьба с РФ всегда заканчивалась плохо для Европы", - пригрозил Лавров, подчеркнув, что война должна завершиться устранением угроз с западного направления на длительную историческую перспективу.

Цель кремлевских манипуляций

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что такие заявления являются попыткой концептуально переформатировать захватническую войну против Украины и подать ее как первый этап "построения нового миропорядка".

Таким образом Кремль стремится посеять страх среди европейских элит, чтобы заставить их отказаться от поддержки Киева.

В то же время Москва манипулирует опасениями государств Азии, навязывая им мысль, что только Россия может защитить их от якобы деструктивных действий Запада.

Главная цель российского руководства заключается в создании иллюзии глобальной коалиции, чтобы размыть собственную ответственность за нарушение международного права и найти дополнительную поддержку для ведения войны, которая уже существенно истощила ресурсы РФ.