Россия пытается втянуть Азию в гибридную войну против Запада, - ЦПД
РФ активизировала попытки оправдать свою агрессию против европейских стран и пытается привлечь государства Азии к гибридному противостоянию с Западом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Угрозы Европе и заявления об "азиатском НАТО"
Как отметили в ЦПИ, во время выступления на слушаниях по евразийской безопасности глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в якобы создании "азиатского НАТО".
Российский министр также прибегнул к открытым запугиваниям европейских лидеров и заявил, что Запад якобы формирует "группу нападения на Россию".
"Вооруженная борьба с РФ всегда заканчивалась плохо для Европы", - пригрозил Лавров, подчеркнув, что война должна завершиться устранением угроз с западного направления на длительную историческую перспективу.
Цель кремлевских манипуляций
В Центре противодействия дезинформации объясняют, что такие заявления являются попыткой концептуально переформатировать захватническую войну против Украины и подать ее как первый этап "построения нового миропорядка".
Таким образом Кремль стремится посеять страх среди европейских элит, чтобы заставить их отказаться от поддержки Киева.
В то же время Москва манипулирует опасениями государств Азии, навязывая им мысль, что только Россия может защитить их от якобы деструктивных действий Запада.
Главная цель российского руководства заключается в создании иллюзии глобальной коалиции, чтобы размыть собственную ответственность за нарушение международного права и найти дополнительную поддержку для ведения войны, которая уже существенно истощила ресурсы РФ.
Заявления о войне и реальные планы Кремля
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции намекнул, что война в Украине якобы "подходит к концу". Однако аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что на самом деле за этим намеком Путина не стоит никаких признаков реального намерения Кремля прекратить вооруженную агрессию.
Со своей стороны министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл истинную причину подобных заявлений российского диктатора. По его словам, разговорами о скором завершении конфликта глава Кремля лишь пытается отвлечь внимание мирового сообщества от собственной слабости.
В то же время внутренняя пропаганда РФ уже начала подстраиваться под новые реалии. Как стало известно из сообщений СМИ, в Москве активно ищут так называемый "образ победы", чтобы в условиях глубокого экономического кризиса и усталости общества выгодно "продать" россиянам будущее мирное соглашение с Украиной.