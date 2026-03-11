Полмиллиона дронов и РЭБ за 7 месяцев: как работает система "DOT-Chain Defence"

Цифровизация оборонных закупок позволила подразделениям Сил обороны получать необходимое вооружение в разы быстрее. За семь месяцев работы системы DOT-Chain Defence военные получили 500 тысяч единиц техники, что кардинально меняет подход к обеспечению фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Агентства оборонных закупок ДОТ Министерства обороны .

Отказ от "закупок на склад"

По словам члена наблюдательного совета ДОТ Тараса Чмута, классические закупки "на склад" больше не эффективны для современной войны. Военные нуждаются в средствах с конкретными характеристиками, актуальными на определенном участке фронта именно сейчас.

Система позволяет военным самостоятельно выбирать необходимые средства за государственные средства. Контрактирование производителей Агентство проводит заранее, однако оплата осуществляется только после того, как изделие доставлено непосредственно в подразделение.

Что чаще всего заказывают военные

Сейчас в DOT-Chain Defence сформировался перечень самых востребованных категорий:

FPV-дроны (в том числе модели на оптоволокне);

тяжелые ударные дроны (бомберы);

разведывательные самолеты и дроны-крылья.

Система также является частью мотивационной программы "Армия дронов Бонус". Кроме беспилотников, ассортимент включает средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы (НРК) и дроны-перехватчики.

Планы на будущее: боеприпасы к сбросам

Агентство уже работает над расширением перечня товаров. В частности, 26 февраля были проведены рыночные консультации по привлечению производителей боеприпасов для беспилотных аппаратов. Команда ДОТ уже детализировала требования к коммерческим предложениям для поставщиков средств поражения.