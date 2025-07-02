Германию "терроризируют" неизвестные дроны: власти нашли выход

В Германии фиксируют все больше полетов подозрительных дронов над военными базами и критической инфраструктурой. Поэтому власти начали модернизацию системы обнаружения и противодействия беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По данным издания, неизвестные дроны регулярно появляются над военными объектами и критической инфраструктурой Германии. До сих пор обнаружение и противодействие летающим объектам были практически невозможными. По информации WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, сейчас власти начали модернизацию систем защиты.

Издание пишет, что сейчас не проходит и недели без сообщений о подозрительных полетах дронов, которые поступают в Федеральное министерство внутренних дел. География случаев охватывает всю страну - от побережья Северного моря до Баварии.

Иногда это одиночные дроны над полигонами Бундесвера, а иногда - несколько летательных аппаратов над промышленными объектами. Примечательно, что некоторые из них имеют необычные размеры, в частности крылья длиной до метра.

Подозрения в шпионаже

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество сообщений о дронах резко возросло. В органах безопасности Германии возникает вопрос: идет ли речь о шпионаже России с помощью дронов, или это действия обычных пилотов-любителей?

В большинстве случаев информацию предоставляют очевидцы - с фото или видео. В то же время техническое обнаружение дронов, их отслеживание и идентификация пилотов почти не удавались, однако в последние недели ситуация начала меняться.

Модернизация систем противодействия

Как сообщают WDR, NDR и SZ, несколько государственных учреждений, в частности Бундесвер, провели техническое обновление. По данным из источников в кругах безопасности, закуплено новое оборудование, которое позволяет эффективнее выявлять и отслеживать дроны. Благодаря этому уже удалось найти нескольких пилотов дронов.

В Министерстве обороны подтвердили, что в течение последних месяцев были приняты различные меры для защиты военных объектов и улучшения обнаружения и отражения дронов. Однако, из соображений военной безопасности, тактические и оперативные детали не разглашают.

Военный эксперт Франк Зауэр из Университета Бундесвера в Мюнхене отмечает, что полеты дронов - это реальная опасность, которую не стоит недооценивать.

"Системы обнаружения - это не колдовство... Но, как это часто бывает, возникает вопрос: как начать закупку, как найти хороших поставщиков, выбрать подходящего и затем приобрести необходимое количество?", - отметил он.