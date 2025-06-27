В Германии сожгли грузовики Бундесвера: поджог расследуют как диверсию
Возгорание нескольких тяжеловозов Бундесвера в Эрфурте, административном центре федеральной земли Тюрингия, стало поводом для российской пропаганды. Инцидент сейчас расследуется как умышленный поджог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Что предшествовало
За день до этого один из российских Telegram-каналов опубликовал фото тяжеловозов Бундесвера до и после возгорания, а также видео с места пожара. В заметке пропагандисты заявили, что якобы "их люди" намеренно уничтожили технику, которая проходила ремонт и якобы должна была быть передана Вооруженным силам Украины.
В ответ Министерство обороны Германии официально подтвердило инцидент и подчеркнуло, что грузовики, которые сгорели в Эрфурте, не предназначались для передачи Украине.
"Это рабочий инструмент войска", - заявила пресс-секретарь немецкого Минобороны, опровергнув таким образом утверждения, высказанные в распространенном в России видео.
Расследование поджога на территории гражданского предприятия взяло на себя Управление криминальной полиции Тюрингии. В прокуратуре Эрфурта подтвердили изданию, что расследуют все версии, в том числе и организацию поджога со стороны России.
Стоит напомнить, что на том же предприятии в Эрфурте в июне 2024 года также произошел поджог военных автомобилей, но обстоятельства того инцидента публично не разглашались.
Угроза для НАТО со стороны России
Стоит напомнить, что ранее в докладе Бундесвера говорилось о том, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.
Недавно Альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.
К тому же НАТО призывает союзников срочно усилить военную мощь. Сейчас уже расставлены приоритеты, в частности:
- противовоздушная и противоракетная оборона,
- системы оружия большой дальности,
- логистика,
- крупные вооруженные силы сухопутных войск.
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