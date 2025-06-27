ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Германии сожгли грузовики Бундесвера: поджог расследуют как диверсию

Пятница 27 июня 2025 21:19
UA EN RU
В Германии сожгли грузовики Бундесвера: поджог расследуют как диверсию Иллюстративное фото: в Германии сожгли грузовики Бундесвера (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Возгорание нескольких тяжеловозов Бундесвера в Эрфурте, административном центре федеральной земли Тюрингия, стало поводом для российской пропаганды. Инцидент сейчас расследуется как умышленный поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Что предшествовало

За день до этого один из российских Telegram-каналов опубликовал фото тяжеловозов Бундесвера до и после возгорания, а также видео с места пожара. В заметке пропагандисты заявили, что якобы "их люди" намеренно уничтожили технику, которая проходила ремонт и якобы должна была быть передана Вооруженным силам Украины.

В ответ Министерство обороны Германии официально подтвердило инцидент и подчеркнуло, что грузовики, которые сгорели в Эрфурте, не предназначались для передачи Украине.

"Это рабочий инструмент войска", - заявила пресс-секретарь немецкого Минобороны, опровергнув таким образом утверждения, высказанные в распространенном в России видео.

Расследование поджога на территории гражданского предприятия взяло на себя Управление криминальной полиции Тюрингии. В прокуратуре Эрфурта подтвердили изданию, что расследуют все версии, в том числе и организацию поджога со стороны России.

Стоит напомнить, что на том же предприятии в Эрфурте в июне 2024 года также произошел поджог военных автомобилей, но обстоятельства того инцидента публично не разглашались.

Угроза для НАТО со стороны России

Стоит напомнить, что ранее в докладе Бундесвера говорилось о том, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.

Недавно Альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.

К тому же НАТО призывает союзников срочно усилить военную мощь. Сейчас уже расставлены приоритеты, в частности:

  • противовоздушная и противоракетная оборона,
  • системы оружия большой дальности,
  • логистика,
  • крупные вооруженные силы сухопутных войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундесвер
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу