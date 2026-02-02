ua en ru
Новая атака на ДТЭК: Россия второй раз за сутки ударила по предприятию на Днепропетровщине

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 13:29
Новая атака на ДТЭК: Россия второй раз за сутки ударила по предприятию на Днепропетровщине
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 2 января, россияне второй раз за сутки нанесли удар по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

В результате очередного вражеского обстрела повреждены административные здания предприятия. Удар РФ произошел в День траура по погибшим шахтерам ДТЭК.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 февраля, оккупанты атаковали ударным беспилотником служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, 16 человек пострадали.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский удар по автобусу на Днепровщине - показательное преступление, которое в очередной раз демонстрирует, что именно РФ несет ответственность за эскалацию.

В ДТЭК отметили, что вражеский удар по шахтерам был неспровоцированным террористическим обстрелом чисто гражданского объекта, которому не может быть никакого оправдания.

Кроме того, председатель ОВА отметил, что пока Терновка, где произошла трагедия, приходила в себя от пережитого, ночью россияне снова ее атаковали. Кроме того, оккупанты совершили ряд атак на громады области.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне во время атаки на автобус на Днепропетровщине 100% видели и распознавали цель, как гражданскую, но все равно ее атаковали и убили людей.

В ISW заявили, что страна-агрессор предоставляет приоритет обстрелам гражданского населения, чтобы продолжить свою кампанию по деморализации украинцев.

Обстрелы энергетики Украины

В Минэнерго сегодня утром рассказали, что после окончания "энергетического перемирия" Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате вражеских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

