Удары по роддому и автобусу с шахтерами: в ISW объяснили тактику Кремля

Россия предоставляет приоритет ударам по гражданскому населению, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, 1 февраля российские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

В частности, в течение дня российские войска нанесли удар беспилотниками по роддому в Запорожье. В результате атаки возник пожар в приемном отделении гинекологии, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

В тот же день российские войска атаковали объекты, связанные с крупнейшей частной энергетической компанией Украины ДТЭК, в Днепропетровской области. По данным украинских официальных лиц, четыре беспилотника Shahed ударили по автобусу ДТЭК, который перевозил шахтеров вблизи Терновки.

ISW продолжает оценивать, что Россия отдает приоритет ударам по гражданскому населению, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения.