Ноутбуки вместо денег в магазинах. Россияне массово грабят украинцев под Херсоном

На временно оккупированной территории Херсонской области российская армия под предлогом "обысков" устроила массовые грабежи домов местных жителей. Награбленное они даже не прятали и пытались расплатиться посудой, телефонами и ноутбуками в местных магазинах за продукты и алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

Так, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы "антитерористических мероприятий" оккупанты осуществляли обыски домов местных жителей, в том числе временно покинутых владельцами.

"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", - рассказала она.

По данным Маляр, более габаритные украденные вещи - холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.п. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Как сообщалось, оккупанты в Геническом районе Херсонской области усиливают русификацию в местных школах и заставляют детей на перерывах петь гимн РФ.

Напомним, российские оккупанты усилили фильтрационные меры в населенном пункте Абрикосовка Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи ВСУ.