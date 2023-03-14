В Херсонской области россияне усилили давление на гражданских из-за успешных ударов ВСУ
Российские оккупанты усилили фильтрационные меры в населенном пункте Абрикосовка Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи нашим воинам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник, при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения", - пишет пресс-служба.
Причиной обысков, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание нашими воинами по месту базирования подразделений России.
В результате успешного удара наших военных было уничтожено 4 единицы БМП/САУ и ликвидировано около 15 оккупантов. Количество раненых пока уточняется.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 740 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 160 540 военных.
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