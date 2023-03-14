ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области россияне усилили давление на гражданских из-за успешных ударов ВСУ

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 18:29
В Херсонской области россияне усилили давление на гражданских из-за успешных ударов ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры в населенном пункте Абрикосовка Херсонской области среди гражданских из-за подозрения в помощи нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник, при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения", - пишет пресс-служба.

Причиной обысков, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание нашими воинами по месту базирования подразделений России.

В результате успешного удара наших военных было уничтожено 4 единицы БМП/САУ и ликвидировано около 15 оккупантов. Количество раненых пока уточняется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 740 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 160 540 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины