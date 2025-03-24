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Завещание на передовой: как военным оформить наследство без нотариуса, чтобы оно имело силу

Понедельник 24 марта 2025 08:00
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Завещание на передовой: как военным оформить наследство без нотариуса, чтобы оно имело силу Как военным составить завещание без нотариуса (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Виталина Вильчинская

Военнослужащие, которые находятся в боевых условиях, госпиталях или на службе в местах, где нет доступа к нотариусу, могут составить завещание в упрощенном порядке. Это предусмотрено статьей 1252 Гражданского кодекса Украины.

РБК-Украина расспросило юриста практики семейного права ЮК "Приходько и партнеры" Виталину Вильчинскую о том, как военные оформить завещание без нотариуса.

Как военным оформить завещание без нотариуса

Военнослужащие могут удостоверить завещание у командира (начальника) военной части, соединения, учреждения или заведения. Вот как это сделать:

  • завещание составляется в письменной форме;
  • завещание должно быть лично подписано завещателем (военнослужащим);
  • командир (начальник) воинской части удостоверяет завещание, ставит на нем свою подпись и печать военной части.

Удостоверение завещания:

  • завещание подписывается лично завещателем в присутствии командира (начальника) военной части;
  • командир удостоверяет завещание своей подписью с указанием своего военного звания, ФИО;
  • на завещание ставится печать военной части;
  • завещание регистрируется в книге регистрации нотариальных действий военной части.

Какие дополнительные нюансы следует учесть

"В случае, если военнослужащий находится на лечении в военном госпитале, санатории, завещание может удостоверить начальник госпиталя, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач", - говорит юрист.

При ранении или тяжелом состоянии, если военнослужащий не может подписать завещание собственноручно, по его поручению и в его присутствии завещание может подписать другое лицо, о чем делается соответствующая отметка с указанием причин.

Как написать завещание собственноручно

В документе нужно четко указать:

  • ФИО завещателя;
  • ФИО наследника (или наследников);
  • перечень имущества, которое передается;
  • дату и место составления завещания;
  • собственноручную подпись.

"Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и нотариальное завещание, но для его выполнения после смерти завещателя необходимо обратиться к нотариусу для официального подтверждения", - говорит Вильчинская.

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