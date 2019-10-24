МОЗ передасть 20 ампул протидифтерійної сироватки в Закарпатську область

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Ампули з сироваткою візьмуть з сусідніх областей

У Закарпатську область у зв'язку зі спалахом дифтерії передадуть 20 ампул з сироваткою. Про це заявив керівник відділу епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, Закарпатська область додатково отримає 20 ампул протидифтерійної сироватки, які передадуть з сусідніх областей.

Зазначається, що МОЗ також ухвалило рішення безкоштовно вакцинувати студентів-іноземців, які контактували з хворими на дифтерію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області закінчилася сироватка проти дифтерії. До спалаху дифтерії в Ужгороді було всього 8 ампул протидифтерійної сироватки. Для вирішення ситуації з додатковими дозами місцева влада надіслала зверення в МОЗ та в інші області.

РБК-Україна писало, що в Ужгороді вперше за десятиліття зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії було госпіталізовано ще двох осіб, які контактували з хворим. Під час профілактичного обстеження студентів було виявлено ще 12 носіїв збудників дифтерії.