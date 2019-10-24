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Дифтерія в Ужгороді: у Закарпатській області закінчилася сироватка

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 11:40
Дифтерія в Ужгороді: у Закарпатській області закінчилася сироватка
Ілюстративне фото (УНІАН)

Через спалах дифтерії в Ужгороді не вистачає сироватки

У Закарпатській області в розпал спалаху дифтерії закінчилася сироватка. Про це повідомив директор НКП "Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що до спалаху дифтерії в Ужгороді було всього вісім доз сироватки, однак на даний момент госпіталізували п'ятнадцять чоловік. У зв'язку з цим надіслано звернення в Міністерство охорони здоров'я і в інші області з додатковим доз сироватки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді вперше за 10 років зафіксували дифтерію. Зокрема, хворобу діагностували у студента місцевого університету, пізніше госпіталізували ще двох осіб, які контактували з хворим.

Далі під час профілактичного обстеження студентів виявили ще 12 носіїв збудників дифтерії. Всього обстежено 123 особи, у восьми виявили клінічні ознаки дифтерії, в даний час очікуються результати лабораторних досліджень.

Зазначимо, влітку в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Всього за 10 місяців 2019 року в країні було зареєстровано два випадки захворювання на дифтерію.

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