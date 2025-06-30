Норвежские F-35 возьмут под защиту главный хаб военной помощи Украине в Польше

Согласно сообщению, миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла для помощи Украине

"Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения, и что Украина сможет продолжать свою борьбу за свободу", - заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить сохранение национальной боеготовности и безопасности Норвегии, добавили в Министерстве.

Жешув

Жешув - город на юго-востоке Польши. Он расположен примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Жешув — это стратегический центр Запада по поддержке Украины, через который идет значительная часть поставок в условиях войны.

С 2022 года Жешув стал основной транзитной точкой для поставок оружия, техники, гуманитарной помощи и снаряжения из стран НАТО в Украину.

Аэропорт Ржешув-Ясьонка имеет удлиненную взлетно-посадочную полосу, приспособленную для приема тяжелых военных самолетов (включая американские C-17).

Жешув прикрывают системы ПВО, включая американские Patriot, а также сюда перебрасываются самолеты НАТО (в том числе F-35).

В районе находятся военные контингенты США и других союзников, а также склады с техникой и снаряжением.

F-35

Истребители F-35 - многоцелевые стелс-истребители пятого поколения, разработанные американской компанией Lockheed Martin. Они считаются одними из самых современных и технологически продвинутых боевых самолетов в мире.

Основные характеристики:

Стелс-технологии: малозаметны для радаров;

Многофункциональность: выполняют задачи истребителя, штурмовика и разведчика;

Сетецентричность: обмениваются данными с другими боевыми единицами в реальном времени;

Высокоточная авиация: несут широкий спектр современного оружия, включая ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

На вооружении F-35 состоят у стран НАТО и союзников США, включая США, Великобританию, Польшу, Норвегию, Японию, Израиль и другие.