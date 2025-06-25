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Удары Израиля вынудят Иран отказаться от поставок России баллистических ракет, - Telegraph

Иран, Среда 25 июня 2025 13:27
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Удары Израиля вынудят Иран отказаться от поставок России баллистических ракет, - Telegraph Фото: Иран не сможет поставить ракеты на территорию России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за конфликта с Израилем Иран, вероятно, откажется от обещанных поставок баллистических ракет для Москвы и сосредоточится на собственных запасах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Западные чиновники считают, что война Ирана с Израилем побудит Тегеран накапливать собственные ракетные запасы вместо обещанного ранее экспорта на Россию.

Как отмечается в материале, Россия будет вынуждена развивать собственные ракетные программы или полагаться на Северную Корею.

При этом западные источники отмечают, что поддержка Ирана в обучении или снабжении данными для производства ударных дронов также может снизиться. Однако проблемы с дронами для Москвы менее критичны: Россия уже самостоятельно создает аналоги Shahed.
Удары Израиля вынудят Иран отказаться от поставок России баллистических ракет, - Telegraph

Объятия Ирана и России до эскалации

В начале 2025 года Иран и Россия договорились о поставках баллистических ракет для войны против Украины. Страны подписали оборонный пакт и обещали совместное развитие вооружений.

Сейчас Израиль атакует системы ПВО Ирана, и Москва может использовать эти удары, продвигая свои ЗРК типа С-400 как "решение" для других стран.

Поддержка разведданными

Сообщается, что российские шпионы могут быть направлены в Тегеран для изучения информации об операциях израильских F-35 над Ираном. Это позволяет Москве анализировать уязвимости и адаптировать собственные системы ПВО. Однако усиление нестабильности в регионе затрудняет долгосрочное планирование совместных проектов.

Напомним, Израиль в ходе ударов по Ирану нанес значительный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана. США на короткое время присоединились к атакам, разбомбив три ядерных центра. Президент США Дональд Трамп сравнил эти удары с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки.

Иран и Россия входят в так называемую "ось зла", к которой причисляют КНДР и Китай. Все эти страны враждебны Украине.

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