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Норвезькі F-35 візьмуть під захист головний хаб військової допомоги Україні в Польщі

Фото: Норвегія направить F-35 до Польщі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Норвегії в Х.

Згідно з повідомленням, місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні

"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.

Жешув

Жешув - місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 кілометрів від кордону з Україною. Жешув - це стратегічний центр Заходу з підтримки України, через який йде значна частина поставок в умовах війни.

З 2022 року Жешув став основною транзитною точкою для поставок зброї, техніки, гуманітарної допомоги та спорядження з країн НАТО до України.

Аеропорт Ржешув-Ясьонка має подовжену злітно-посадкову смугу, пристосовану для приймання важких військових літаків (включно з американськими C-17).

Жешув прикривають системи ППО, включно з американськими Patriot, а також сюди перекидаються літаки НАТО (зокрема F-35).

У районі знаходяться військові контингенти США та інших союзників, а також склади з технікою і спорядженням.

F-35

Винищувачі F-35 - багатоцільові стелс-винищувачі п'ятого покоління, розроблені американською компанією Lockheed Martin. Вони вважаються одними з найсучасніших і технологічно просунутих бойових літаків у світі.

Основні характеристики:

  • Стелс-технології: малопомітні для радарів;
  • Багатофункціональність: виконують завдання винищувача, штурмовика і розвідника;
  • Мережецентричність: обмінюються даними з іншими бойовими одиницями в реальному часі;
  • Високоточна авіація: несуть широкий спектр сучасної зброї, включно з ракетами "повітря-повітря" і "повітря-земля".

На озброєнні F-35 перебувають у країн НАТО і союзників США, включно зі США, Великою Британією, Польщею, Норвегією, Японією, Ізраїлем та іншими.

 

Це один з ключових елементів сучасної оборони Заходу, особливо в умовах потенційного конфлікту з таким слаборозвиненими країнами, як Росія та Іран.

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