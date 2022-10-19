В Норвегии закрывали два аэропорта из-за подозрительных дронов

Сегодня, 19 октября, более чем на два часа приостанавливал работу аэропорт во втором по величине городе Норвегии - Бергене. Причиной стал зафиксированный беспилотный летательный аппарат вблизи с аэродромом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.