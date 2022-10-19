В Норвегии закрывали два аэропорта из-за подозрительных дронов

Сегодня, 19 октября, более чем на два часа приостанавливал работу аэропорт во втором по величине городе Норвегии - Бергене. Причиной стал зафиксированный беспилотный летательный аппарат вблизи с аэродромом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Норвежские правоохранители заявили, что дронов могло быть несколько. Аэропорт в Бергене расположен вблизи главной военно-морской базы Норвегии – Хааконсверн, являющейся одной из крупнейших морских военных баз Северной Европы.
Также сообщается о зафиксированном беспилотнике вблизи небольшого внутреннего аэропорта Ферде, который также временно закрывался. В полиции заявили, что подозреваемые пока не установлены, но начато расследование.
Ранее мы писали, что в Норвегии четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов. Аресты состоялись на прошлой неделе.
Также стало известно, что норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсе и обвинила его в управлении дроном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.