У Норвегії закривали два аеропорти через підозрілі дрони

Сьогодні, 19 жовтня, більш ніж на дві години припиняв роботу аеропорт у другому за величиною місті Норвегії – Бергені. Причиною став зафіксований безпілотний літальний апарат поблизу аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.