Норвежская полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсё и обвинила его в управлении дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция у него изъяла большое количество фотооборудования, в том числе дрон и несколько карт памяти. 51-летний мужчина признался, что управлял дроном в Норвегии. Санкционное законодательство запрещает российским компаниям, или гражданам эксплуатировать самолеты и беспилотники в Норвегии.

"Среди изъятых материалов, которые мы просмотрели, мы видели фотографии из аэропорта в Киркенесе и фотографии вертолетов Bell сил обороны", - говорится в заявлении полиции.

Полиция Норвегии добивается судебного решения о задержании мужчины на четырехнедельный период и подозревает его в шпионаже. Обвиняемый сообщил полиции, что в четверг он въехал в Норвегию через северный пограничный пункт Стурскуг и направлялся к арктическому архипелагу Шпицберген. Это уже второй за неделю арест российского гражданина за управление дронами в Норвегии.