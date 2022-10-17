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Полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке

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Осло, Понедельник 17 октября 2022 16:27
Полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке Фото: полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Норвегии четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов. Аресты состоялись на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Ранее сообщалось о задержании в Норвегии еще двух россиян, у которых были обнаружены дроны. Норвегия усилила меры безопасности после 26 сентября, когда на газопроводе "Северный поток" у побережья Швеции и Дании произошла крупная утечка. Впоследствии рядом с нефтегазовой инфраструктурой Норвегии были замечены неопознанные беспилотники.

"Мы наблюдаем последствия изменения ситуации с безопасностью в Норвегии. Мы не можем исключать новые инциденты", - заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

На прошлой неделе полиция заявила, что в четверг на пограничном контрольно-пропускном пункте был арестован мужчина, имеющий российское и израильское гражданства. У него в машине были найдены два беспилотника.

Еще один россиянин был задержан в пятницу на севере Норвегии. У него тоже был при себе беспилотник с видеокамерами. Власти Норвегии усилили режим безопасности объектов нефтегазовой инфраструктуры после инцидента с "Северным потоком"

В заявлении полиции региона Нурланн говорится, что 11 октября, еще до этих двух арестов, были задержаны еще четверо россиян - трое мужчин и одна женщина. По информации полиции, в их машине были найдены и изъяты камеры с большим объемом отснятого фотоматериала. 14 октября суд санкционировал содержание четырех подозреваемых под стражей в течение одной недели.

Ранее мы писали, что норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсе и обвинила его в управлении дроном.

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