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В Норвегии закрывали два аэропорта из-за подозрительных дронов

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Среда 19 октября 2022 22:00
В Норвегии закрывали два аэропорта из-за подозрительных дронов Фото: Норвегия закрыла два аэропорта из-за подозрительных дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 19 октября, более чем на два часа приостанавливал работу аэропорт во втором по величине городе Норвегии - Бергене. Причиной стал зафиксированный беспилотный летательный аппарат вблизи с аэродромом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Норвежские правоохранители заявили, что дронов могло быть несколько. Аэропорт в Бергене расположен вблизи главной военно-морской базы Норвегии – Хааконсверн, являющейся одной из крупнейших морских военных баз Северной Европы.

Также сообщается о зафиксированном беспилотнике вблизи небольшого внутреннего аэропорта Ферде, который также временно закрывался. В полиции заявили, что подозреваемые пока не установлены, но начато расследование.

Ранее мы писали, что в Норвегии четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов. Аресты состоялись на прошлой неделе.

Также стало известно, что норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсе и обвинила его в управлении дроном.

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