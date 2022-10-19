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У Норвегії закривали два аеропорти через підозрілі дрони

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Середа 19 жовтня 2022 22:00
У Норвегії закривали два аеропорти через підозрілі дрони Фото: Норвегія закрила два аеропорти через підозрілі дрони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 19 жовтня, більш ніж на дві години припиняв роботу аеропорт у другому за величиною місті Норвегії – Бергені. Причиною став зафіксований безпілотний літальний апарат поблизу аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Норвезькі правоохоронці заявили, що дронів могло бути кілька. Аеропорт у Бергені розташований поблизу головної військово-морської бази Норвегії - Хааконсверн, що є однією з найбільших морських військових баз Північної Європи.

Також повідомляється про зафіксований безпілотник поблизу невеликого внутрішнього аеропорту Ферде, який також тимчасово закривався. У поліції заявили, що підозрювані поки не встановлені, але розпочато розслідування.

Раніше ми писали, що в Норвегії четверо росіян заарештовано за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об'єктів. Арешти відбулися минулого тижня.

Також стало відомо, що норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.

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