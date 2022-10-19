У Норвегії закривали два аеропорти через підозрілі дрони
Сьогодні, 19 жовтня, більш ніж на дві години припиняв роботу аеропорт у другому за величиною місті Норвегії – Бергені. Причиною став зафіксований безпілотний літальний апарат поблизу аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Норвезькі правоохоронці заявили, що дронів могло бути кілька. Аеропорт у Бергені розташований поблизу головної військово-морської бази Норвегії - Хааконсверн, що є однією з найбільших морських військових баз Північної Європи.
Також повідомляється про зафіксований безпілотник поблизу невеликого внутрішнього аеропорту Ферде, який також тимчасово закривався. У поліції заявили, що підозрювані поки не встановлені, але розпочато розслідування.
Раніше ми писали, що в Норвегії четверо росіян заарештовано за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об'єктів. Арешти відбулися минулого тижня.
Також стало відомо, що норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.
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