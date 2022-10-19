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В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина, - СМИ

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Среда 19 октября 2022 18:17
В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина, - СМИ Иллюстративное фото: в Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Норвегии сына близкого соратника президента России Владимира Путина арестовали на две недели. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer.

По информации издания, задержанному 47 лет и у него есть гражданства России и Великобритании, а живет в Италии. При этом его имя не раскрывают.

В суде мужчина рассказал, что его стоит рассматривать как гражданина Великобритании.

"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", - цитирует издание слова его адвоката Йенса Бернхарда Херстада.

Российское издание "Агентство" отмечает, что под вышеперечисленные характеристики подходит Андрей Якунин - сын экс-главы РЖД и одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" Владимира Якунина.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным немецких СМИ, ряд близких соратников президента РФ Владимира Путина "исчез" после начала войны против Украины.

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РЖД Норвегия
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