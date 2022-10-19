В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина, - СМИ

В Норвегии сына близкого соратника президента России Владимира Путина арестовали на две недели. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer .

По информации издания, задержанному 47 лет и у него есть гражданства России и Великобритании, а живет в Италии. При этом его имя не раскрывают.

В суде мужчина рассказал, что его стоит рассматривать как гражданина Великобритании.

"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", - цитирует издание слова его адвоката Йенса Бернхарда Херстада.

Российское издание "Агентство" отмечает, что под вышеперечисленные характеристики подходит Андрей Якунин - сын экс-главы РЖД и одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" Владимира Якунина.