В Норвегии сказали, будут ли размещать ядерное оружие на своей территории

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна не изменит свою политику, и поэтому не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

"Что касается Норвегии, мы не меняем свою политику. В Норвегии не будет размещения ядерного оружия", - сказал Йонас Гар Стере.

В то же время он подчеркнул, что страна является членом НАТО, которая основывает свою безопасность на ядерном сдерживании. По этой причине альянс не должен ослаблять коллективного ядерного сдерживания.

Также глава норвежского правительства сказал, что его страна открыта для переговоров с Францией о стратегическом сотрудничестве.