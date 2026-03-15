В Норвегии сказали, будут ли размещать ядерное оружие на своей территории

22:33 15.03.2026 Вс
2 мин
НАТО не должно ослаблять ядерное сдерживание
aimg Эдуард Ткач
В Норвегии сказали, будут ли размещать ядерное оружие на своей территории Фото: Йонас Гар Стере (Getty Images)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна не изменит свою политику, и поэтому не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Что касается Норвегии, мы не меняем свою политику. В Норвегии не будет размещения ядерного оружия", - сказал Йонас Гар Стере.

В то же время он подчеркнул, что страна является членом НАТО, которая основывает свою безопасность на ядерном сдерживании. По этой причине альянс не должен ослаблять коллективного ядерного сдерживания.

Также глава норвежского правительства сказал, что его страна открыта для переговоров с Францией о стратегическом сотрудничестве.

Ядерное оружие в Европе и не только

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна должна быть полноправным членом НАТО без ограничений. При этом он сказал, что Хельсинки не планируют размещать у себя ядерное оружие в мирное время.

При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что "с удовольствием" принял бы ядерное оружия от Франции и Британии. Так он ответил на утверждения РФ якобы о том, что Украина пытается получить ядерное оружия от дружественных стран.

К слову, недавно CNN сообщило, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия. За последние годы Пекин провел как минимум одно испытания взрывчатки в рамках модернизации своего арсенала.

