ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль уничтожил ядерный объект, где Иран проводил тайные опыты

14:28 12.03.2026 Чт
2 мин
Этот иранский объект уже находился под атакой ЦАХАЛа в 2024 году
aimg Валерий Ульяненко
Израиль уничтожил ядерный объект, где Иран проводил тайные опыты Фото: удар по Ирану (Getty Images)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному объекту Ирана. На нем иранский режим работал над "критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: "В первый час все кончилось": Трамп заявил о "победе" США в Иране

Под ударом оказался объект вблизи Тегерана, который идентифицирован как комплекс "Талеган". ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов в течение последних дней.

Отмечается, что Иран использовал этот объект в течение последних лет для "разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов" в рамках проекта AMAD (секретная иранская программа по разработке ядерного оружия).

"Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия", - заявили в ЦАХАЛе.

Также отмечается, что недавний удар является частью серии операций, направленных на "дальнейшее подрывание ядерных амбиций иранского террористического режима".

Израиль уже атаковал комплекс "Талеган" в октябре 2024 года. Согласно данным израильских военных, Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.

Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.

После этого израильские СМИ написали о том, что посланцы президента США Дональда Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.

Позже США попросили Израиль прекратить наносить удары по иранской энергетической и нефтяной инфраструктуре. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеоролике заявил, что его страна стремится помочь иранскому народу "освободиться от ига тирании".

По его словам, именно граждане Ирана должны сделать решающий шаг для смены власти в своей стране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран Ядерное оружие
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко