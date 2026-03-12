Израиль уничтожил ядерный объект, где Иран проводил тайные опыты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному объекту Ирана. На нем иранский режим работал над "критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Под ударом оказался объект вблизи Тегерана, который идентифицирован как комплекс "Талеган". ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов в течение последних дней.

Отмечается, что Иран использовал этот объект в течение последних лет для "разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов" в рамках проекта AMAD (секретная иранская программа по разработке ядерного оружия).

"Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия", - заявили в ЦАХАЛе.

Также отмечается, что недавний удар является частью серии операций, направленных на "дальнейшее подрывание ядерных амбиций иранского террористического режима".

Израиль уже атаковал комплекс "Талеган" в октябре 2024 года. Согласно данным израильских военных, Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.

Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.

После этого израильские СМИ написали о том, что посланцы президента США Дональда Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.

Позже США попросили Израиль прекратить наносить удары по иранской энергетической и нефтяной инфраструктуре. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.