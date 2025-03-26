В Литве во время учений пропали четверо американских солдат: что известно
В Литве во время учений на Пабрадском полигоне исчезли четверо американских военнослужащих и гусеничная транспортная машина. По последним данным, военные США погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Установлено возможное место инцидента, ведутся поисково-спасательные работы", - заявил майор литовской армии Гинтаутас Цюнис.
Исчезновение военных
Согласно сообщению Вооруженных сил Литвы, сообщение об исчезновении без вести американских солдат и гусеничной машины на полигоне в Пабраде поступило 25 марта в 16:45.
"Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях", - рассказали в ВС Литвы.
Сообщается, что вчера к поискам были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
На данный момент продолжается поисково-спасательная операция, которую возглавляет литовская армия. Дополнительно привлечены силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств.
Командование армии США в Европе подтвердило, что продолжаются поиски пропавших возле полигона в Пабраде. По информации пресс-релиза, в поисковой операции участвуют военные США и Литвы.
Военные учения в Литве
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о крупнейших военных учениях в истории Литвы. Речь шла о международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые прошли в Литве с 4 по 21 июня прошлого года.
"Это самые большие учения, которые мы когда-либо проводили", - заявил тогда министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В учениях BALTOPS 2024 приняли участие до 10 тысяч военных и государственных служащих. Они были направлены на подготовку вооруженных сил разных стран и усиление военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море.
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