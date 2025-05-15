В Норвегии подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16: когда будут истребители

Глава Минобороны подтвердил, что страна планирует поставить все F-16, которые пообещало Украине в прошлом году правительство Норвегии.

Сандвик отметил, что "некоторые самолеты" уже отправили Киеву, остальные поставки планируют завершить до конца 2025 года. Впрочем министр не стал вдаваться в подробности поставок ради их безопасности.

"Передача норвежских F-16 происходит по графику, однако из соображений безопасности операций Украины и после консультаций с украинской стороной мы не разглашаем количество переданных самолетов", - отметил Сандвик.

Вместе с тем глава Минобороны напомнил о поддержке Норвегией украинских сил противовоздушной обороны - в прошлом году правительство выделило дополнительные 1,3 миллиарда крон.

"Благодаря этому взносу Норвегия помогает улучшить украинскую систему ПВО в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", - подчеркнул Сандвик.