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У Норвегії підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16: коли будуть винищувачі

Фото: Норвегія передасть усі обіцяні F-16 (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Норвегія планує завершити передачу усіх обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року, однак не розкриває, скільки саме літаків уже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвік, якого цитує NRK.

Очільник Міноборони підтвердив, що країна планує поставити всі F-16, які пообіцяв Україні минулого року уряд Норвегії. 

Сандвік зазначив, що "деякі літаки" вже відправили Києву, інші постачання планують завершити до кінця 2025 року. Втім міністр не став вдаватися у подробиці поставок заради їхньої безпеки. 

"Передача норвезьких F-16 відбувається за графіком, однак з міркувань безпеки операцій України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо кількість переданих літаків", - зауважив Сандвік.

Разом з тим глава Міноборони нагадав про підтримку Норвегією українських сил протиповітряної оборони - минулого року уряд виділив додаткові 1,3 мільярда крон.

"Завдяки цьому внеску Норвегія допомагає покращити українську систему ППО у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - наголосив Сандвік.

F-16 для України

Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу, зокрема, приєдналася до авіаційної коаліції.

Перші винищувачі F-16 від партнерів Україна отримала влітку минулого року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, але через кілька днів інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

В жовтні минулого року міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16.

Втім точна кількість винищувачів, яку вже надали українським захисникам, наразі невідома. При цьому повідомлялося, що літаки вже брали участь у захисті українського піднебіння під час масованих атак росіян.

Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.

А на початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.

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