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В Норвегии подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16: когда будут истребители

Четверг 15 мая 2025 19:01
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В Норвегии подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16: когда будут истребители Фото: Норвегия передаст все обещанные F-16 (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Норвегия планирует завершить передачу всех обещанных истребителей F-16 до конца 2025 года, однако не раскрывает, сколько именно самолетов уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Норвегии Туре О. Сандвик, которого цитирует NRK.

Глава Минобороны подтвердил, что страна планирует поставить все F-16, которые пообещало Украине в прошлом году правительство Норвегии.

Сандвик отметил, что "некоторые самолеты" уже отправили Киеву, остальные поставки планируют завершить до конца 2025 года. Впрочем министр не стал вдаваться в подробности поставок ради их безопасности.

"Передача норвежских F-16 происходит по графику, однако из соображений безопасности операций Украины и после консультаций с украинской стороной мы не разглашаем количество переданных самолетов", - отметил Сандвик.

Вместе с тем глава Минобороны напомнил о поддержке Норвегией украинских сил противовоздушной обороны - в прошлом году правительство выделило дополнительные 1,3 миллиарда крон.

"Благодаря этому взносу Норвегия помогает улучшить украинскую систему ПВО в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", - подчеркнул Сандвик.

F-16 для Украины

Напомним, что Норвегия предоставляет Украине военную помощь, в частности, присоединилась к авиационной коалиции.

Первые истребители F-16 от партнеров Украина получила летом прошлого года. Сначала об этом писали западные СМИ, но через несколько дней информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

В октябре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16.

Впрочем точное количество истребителей, которое уже предоставили украинским защитникам, пока неизвестно. При этом сообщалось, что самолеты уже участвовали в защите украинского неба во время массированных атак россиян.

Также 19 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

А в начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.

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