У Норвегії підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16: коли будуть винищувачі
Норвегія планує завершити передачу усіх обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року, однак не розкриває, скільки саме літаків уже прибули до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвік, якого цитує NRK.
Очільник Міноборони підтвердив, що країна планує поставити всі F-16, які пообіцяв Україні минулого року уряд Норвегії.
Сандвік зазначив, що "деякі літаки" вже відправили Києву, інші постачання планують завершити до кінця 2025 року. Втім міністр не став вдаватися у подробиці поставок заради їхньої безпеки.
"Передача норвезьких F-16 відбувається за графіком, однак з міркувань безпеки операцій України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо кількість переданих літаків", - зауважив Сандвік.
Разом з тим глава Міноборони нагадав про підтримку Норвегією українських сил протиповітряної оборони - минулого року уряд виділив додаткові 1,3 мільярда крон.
"Завдяки цьому внеску Норвегія допомагає покращити українську систему ППО у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - наголосив Сандвік.
F-16 для України
Нагадаємо, що Норвегія надає Україні військову допомогу, зокрема, приєдналася до авіаційної коаліції.
Перші винищувачі F-16 від партнерів Україна отримала влітку минулого року. Спочатку про це писали західні ЗМІ, але через кілька днів інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.
В жовтні минулого року міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16.
Втім точна кількість винищувачів, яку вже надали українським захисникам, наразі невідома. При цьому повідомлялося, що літаки вже брали участь у захисті українського піднебіння під час масованих атак росіян.
Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.
А на початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.