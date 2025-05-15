У Норвегії підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16: коли будуть винищувачі

Норвегія планує завершити передачу усіх обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року, однак не розкриває, скільки саме літаків уже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвік, якого цитує NRK .

Очільник Міноборони підтвердив, що країна планує поставити всі F-16, які пообіцяв Україні минулого року уряд Норвегії.

Сандвік зазначив, що "деякі літаки" вже відправили Києву, інші постачання планують завершити до кінця 2025 року. Втім міністр не став вдаватися у подробиці поставок заради їхньої безпеки.

"Передача норвезьких F-16 відбувається за графіком, однак з міркувань безпеки операцій України та після консультацій з українською стороною ми не розголошуємо кількість переданих літаків", - зауважив Сандвік.

Разом з тим глава Міноборони нагадав про підтримку Норвегією українських сил протиповітряної оборони - минулого року уряд виділив додаткові 1,3 мільярда крон.

"Завдяки цьому внеску Норвегія допомагає покращити українську систему ППО у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", - наголосив Сандвік.