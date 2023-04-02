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В Британии вторая группа артиллеристов ВСУ закончила обучение на гаубице AS90

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Великобритания, Воскресенье 02 апреля 2023 14:34
В Британии вторая группа артиллеристов ВСУ закончила обучение на гаубице AS90 Фото: бойцы ВСУ прошли обучение на британских гаубицах AS90 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это вторая бойцов, которая прошла тренировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90. Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале года Великобритания объявила о передаче Украине самоходных артиллерийских установок AS90. Это гаубица 155-мм калибра, которая находится на вооружении только в Британии. По ее аналогу Польша производит установки Krab.

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