Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, который поможет спасать жизнь вблизи линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

"Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта", - написала Оллонгрен.

По информации Минобороны, госпиталь состоит из нескольких контейнеров, там есть отделение интенсивной терапии и операционная.

Отмечено, что отделение интенсивной терапии рассчитано на четыре койки. Оно оснащено мониторами, дефибрилляторами и другим оборудованием. В операционной одновременно могут работать не более семи человек.

Сообщается, что контейнеры предоставляет Эстония, а Нидерланды и Норвегия вносят финансовый вклад.

Кроме того, Эстония учит украинских специалистов использовать полевой госпиталь. Нидерланды обеспечивают поддержку.

Страны также передают восемь военных машин для транспортировки раненых.