Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь
Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, который поможет спасать жизнь вблизи линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.
"Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта", - написала Оллонгрен.
По информации Минобороны, госпиталь состоит из нескольких контейнеров, там есть отделение интенсивной терапии и операционная.
Отмечено, что отделение интенсивной терапии рассчитано на четыре койки. Оно оснащено мониторами, дефибрилляторами и другим оборудованием. В операционной одновременно могут работать не более семи человек.
Сообщается, что контейнеры предоставляет Эстония, а Нидерланды и Норвегия вносят финансовый вклад.
Кроме того, Эстония учит украинских специалистов использовать полевой госпиталь. Нидерланды обеспечивают поддержку.
Страны также передают восемь военных машин для транспортировки раненых.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Литва планирует обеспечить зимней одеждой почти 25 тысяч украинских военных. На это потратят более 2 миллионов евро.
Также ранее мы писали, что Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные дроны R7 производства компании ECA Robotics Belgium.
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