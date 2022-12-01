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Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 16:22
Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь Фото: Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь (twitter.com/DefensieMin)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, который поможет спасать жизнь вблизи линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

"Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта", - написала Оллонгрен.

По информации Минобороны, госпиталь состоит из нескольких контейнеров, там есть отделение интенсивной терапии и операционная.

Отмечено, что отделение интенсивной терапии рассчитано на четыре койки. Оно оснащено мониторами, дефибрилляторами и другим оборудованием. В операционной одновременно могут работать не более семи человек.

Сообщается, что контейнеры предоставляет Эстония, а Нидерланды и Норвегия вносят финансовый вклад.

Кроме того, Эстония учит украинских специалистов использовать полевой госпиталь. Нидерланды обеспечивают поддержку.

Страны также передают восемь военных машин для транспортировки раненых.

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине полевой госпиталь

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Литва планирует обеспечить зимней одеждой почти 25 тысяч украинских военных. На это потратят более 2 миллионов евро.

Также ранее мы писали, что Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные дроны R7 производства компании ECA Robotics Belgium.

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