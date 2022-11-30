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Норвегия передала Украине партию военных автобусов: что известно

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Среда 30 ноября 2022 15:44
Норвегия передала Украине партию военных автобусов: что известно Фото: Норвегия передала Украине партию военных автобусов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Это произошло благодаря деятельности Евроатлантического координационного центра НАТО по реагированию на стихийные бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

"Центр определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал доставке этой медицинской помощи Министерству обороны Украины. Это пожертвование является частью беспрецедентной поддержки, которую оказывают союзники НАТО, поскольку Украина продолжает сопротивляться агрессивной войне России", - говорится в сообщении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно. Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку, и вчера союзники взяли на себя дополнительные обязательства по Комплексному пакету помощи НАТО для Украины. Это будет финансировать срочную нелетальную поддержку, включая топливо и медикаменты.

Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия является основным гражданским механизмом реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО в евроатлантическом регионе.

Он активен круглый год, работает круглосуточно и без выходных, и в нем принимают участие все союзники из НАТО и страны-партнеры. Центр работает как информационно-координационная система для координации как запросов, так и предложений помощи.

Напомним, что Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов.

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