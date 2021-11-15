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У Європі та Азії зафіксували спалах пташиного грипу

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Європа, Понеділок 15 листопада 2021 14:40
У Європі та Азії зафіксували спалах пташиного грипу Фото: пташиний грип поширюється в Європі та Азії (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Європою та Азією почав поширюватися пташиний грип. Спалахи H5N8 зареєстрували в декількох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин повідомила про кілька спалахів важкого пташиного грипу в Європі та Азії, що є ознакою того, що вірус знову швидко поширюється.

Така інформація змусила насторожитися птахівників, оскільки це часто призводять до торгових обмежень. Крім того, попередні спалахи призвели до знищення десятків мільйонів птахів.

Також пташиний грип передається від тварин до людей. У Китаї повідомили про 21 зараження людей H5N6 цього року, що більше, ніж у 2020 році.

Південна Корея повідомила про спалах хвороби на фермі в Чхунчхон-Пукто, де налічується близько 770 тисяч голів свійської птиці. Усі тварини були забиті.

Також Японія інформувала про свій спалах пташиного грипу на птахофабриці на північному сході країни.

У Європі Норвегія повідомила про спалах пташиного грипу H5N1 в районі Рогаланда на птахофабриці, де налічується 7 тисяч птахів.

Відомо, що спалахи зазвичай відбуваються восени. хвороба поширюється мігруючими дикими птахами. Також пташиний грип не передається при вживанні продуктів із птиці.

Нагадаємо, в Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни.

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