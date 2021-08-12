Посольство США в Кабулі продовжить роботу після евакуації частини співробітників, - Держдепартамент

США направлять війська в Міжнародний аеропорт Кабула для допомоги в евакуації співробітників посольства в столиці Афганістану. При цьому дипмісія продовжить свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса .

За його словами, в Кабул будуть направлені американські військові, щоб надати допомогу в евакуації частини співробітників посольства США в столиці Афганістану. При цьому він зазначив, що дипломатична місія продовжить роботу.

Прайс додав, що поки повномасштабна Евакуація американських дипломатів з Афганістану не планується. Посольство залишиться відкритим для надання консульських послуг та гуманітарної допомоги.

За даними джерел CNN, для безпеки співробітників посольство США в Афганістані може бути перенесено на територію аеропорту в Кабулі. Співрозмовники видання відзначили, що це дозволить при необхідності в короткі терміни вивезти дипломатів з країни.