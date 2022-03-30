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Норвегія збільшила поставки в Україну протитанкової зброї в два рази

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Україна, Середа 30 березня 2022 14:48
Норвегія збільшила поставки в Україну протитанкової зброї в два рази Фото: Поставки протитанкової зброї з Норвегії збільшені в два рази (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія передала Україні більше зброї, щоб допомогти країні захистити себе від вторгнення Росії. Всього Україні подаровано 4000 одиниць протитанкової зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням Міністерства оборони Норвегії, остання поставка, яка вже завершена, становить 2000 протитанкових засобів M72, в результаті чого загальна кількість M72, подарованих Норвегією, збільшилася до 4000 одиниць.

M72 LAW - легка протитанкова зброя, одноразовий ручний протитанковий гранатомет.

Раніше повідомлялося, що Данія передала Україні 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів M72 LAW.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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