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Зеленський попросив у Норвегії пересувні ЗРК і ракети проти кораблів

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Київ, Середа 30 березня 2022 15:30
Зеленський попросив у Норвегії пересувні ЗРК і ракети проти кораблів Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети "Гарпун". І пообіцяв, що це озброєння буде використано тільки для захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до парламенту Норвегії.

"Свобода має бути озброєна не гірше тиранії... Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння - ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи і вашої свободи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні не вистачає інтенсивного озброєння для перемоги над Росією.

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