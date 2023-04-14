RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов

Фото: Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение норвежской федерации фехтования.

"После решения конгресса Международной федерации фехтование правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием", - говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия решила не проводить в стране мероприятия под эгидой Международной федерации фехтования.

В марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян в международные турниры. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой Международной федерации фехтования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, что украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Ранее сообщалось, что Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьНорвегияВойна в Украине