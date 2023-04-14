Норвегія вирішила не відправляти фехтувальників на турніри за участю росіян та білорусів

Норвегія вирішила не відправляти своїх спортсменів на змагання за участю спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення норвезької федерації фехтування.

"Після рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування правління федерації не спрямовуватиме фехтувальників на змагання з російською чи білоруською участю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Норвегія вирішила не проводити в країні заходи під егідою Міжнародної федерації фехтування.

У березні конгрес Міжнародної федерації фехтування допустив росіян до міжнародних турнірів. Федерація фехтування України оголосила про бойкот всіх турнірів під егідою Міжнародної федерації фехтування за участю спортсменів з Росії та Білорусі.