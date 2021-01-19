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Норвегія не бачить зв'язку між вакцинацією та смертністю літніх осіб

Осло, Вівторок 19 січня 2021 15:11
Норвегія не бачить зв'язку між вакцинацією та смертністю літніх осіб
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Медики не бачать зв'язку між вакцинацією від COVID в Норвегії і смертністю літніх людей. За останні дні там померли 33 особи, які отримали щеплення.

Про це заявила директор місцевого управління громадського здоров'я Камілла Столтенберг, передає Euronews.

Повідомляється, що перед вакцинацією літні люди проходять медичне обстеження. А серед всіх випадків смерті стосовно 13 осіб медики прийшли до висновку, що вони були "дуже старими, немічними і мали серйозні захворювання".

"Що стосується причини смерті, аналізу не проводилося... Найважливіше - пам'ятати, що 45 осіб вмирають щодня в медичних закладах Норвегії. Тому не встановлено, що є надлишкова смертність або що це пов'язано з вакцинами", - додала Столтенберг.

Вона також підкреслила, що є люди, які вразливі до вакцинації і їх стан сильно погіршується через звичайні побічні ефекти.

Нагадаємо, про смерть кількох людей після вакцинації в Норвегії стало відомо минулого тижня.

Також повідомлялося про понад 100 випадків побічних ефектів від вакцини в Нідерландах.

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Новини України Суспільство НорвегиявакцинацияCOVID-19

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