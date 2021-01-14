У Норвегії померли 13 осіб, щеплені від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

В Норвегії померли 13 осіб, які отримали дозу вакцини від коронавірусу. Це тільки літні пацієнти у віці 80-90 років.

Про це повідомляє NRK.

Норвезьке агентство лікарських засобів відзначило, що всі смертельні випадки сталися в будинках престарілих. Передбачається, що до смерті призвели побічні ефекти вакцини, які посилили вже наявні у них хвороби або наклалися на поточні захворювання і призвели до смерті.

В організації підкреслюють, що ці пацієнти вже були старі і слабкі, а тому ймовірність їх смерті була підвищена.

Тепер у Норвегії переглянуть доцільність вакцинації найстаріших пацієнтів. Очікується, що можливість вакцинації таких людей буде оцінюватися лікарями індивідуально.

В Норвегії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 25 тисяч осіб. Прищеплюють препаратом Pfizer.

Раніше повідомлялося, що у лютому в рамках ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Це може бути вакцина німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.