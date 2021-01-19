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В Ірландії зафіксували близько сотні випадків побічних реакцій після COVID-вакцини

Дублін, Вівторок 19 січня 2021 15:07
В Ірландії зафіксували близько сотні випадків побічних реакцій після COVID-вакцини
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Ірландське агентство - регулятор виробництва і поширення медичних препаратів (HPRA) отримало 81 повідомлення про побічні ефекти у громадян після початку вакцинації від коронавірусу в Ірландії. Щеплення в країні роблять препаратами компаній Pfizer/BioNTech, а також Моderna.

Про це повідомляє The Irish Times.

"Зафіксований 81 випадок легких побічних ефектів, які досить характерні для всіх типів щеплень. Ці симптоми швидко пройшли та не вимагали лікарського втручання", - сказала глава медичного регулятора Лоррен Нолан.

У числі найбільш поширених побічних ефектів вона назвала нудоту, підвищену стомлюваність, ломоту в суглобах, запаморочення, свербіж і висип в області зроблених уколів. Випадків гострих алергічних реакцій поки не було.

Лоррен Нолан також додала, що починаючи з 21 січня всі випадки побічних ефектів, що фіксуються, будуть відображатися на сайті регулятора.

Нагадаємо, з початку вакцинації від COVID в Нідерландах вже близько сотні осіб поскаржилися на побічні ефекти від вакцини Pfizer / BioNTech.

Також РБК-Україна писало, що в Норвегії померли 13 осіб після вакцинації препаратом Pfizer.

Крім того, влада американського штату Каліфорнія хоче призупинити використання вакцини від COVID компанії Moderna через зафіксовані випадки алергії.

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