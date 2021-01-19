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Норвегия не видит связи между вакцинацией и смертностью пожилых людей

Осло, Вторник 19 января 2021 15:11
Норвегия не видит связи между вакцинацией и смертностью пожилых людей
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Медики не видят связи между вакцинацией от COVID в Норвегии и смертностью пожилых людей. За последние дни там умерли 33 человека, которые получили прививку.

Об этом заявила директор местного управления общественного здравоохранения Камилла Столтенберг, передает Euronews.

Сообщается, что перед вакцинацией пожилые люди проходят медицинское обследование. А среди всех случаев смерти в отношении 13 человек медики пришли к выводу, что они были "очень старыми, немощными и имели серьезные заболевания".

"Что касается причины смерти, анализа не проводилось… Самое важное - помнить, что 45 человек умирают каждый день в медицинских учреждениях Норвегии. Поэтому не установлено, что есть избыточная смертность или что это связано с вакцинами", - добавила Столтенберг.

Она также подчеркнула, что есть люди, которые уязвимы к вакцинации и их состояние сильно ухудшается из-за обычных побочных эффектов.

Напомним, о смерти нескольких человек после вакцинации в Норвегии стало известно на прошлой неделе.

Также сообщалось о более 100 случаев побочных эффектов от вакцины в Нидерландах.

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