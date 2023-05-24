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Норвегия поддерживает обучение украинских пилотов на истребителях F-16

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Среда 24 мая 2023 21:10
Норвегия поддерживает обучение украинских пилотов на истребителях F-16 Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия поддержит обучение украинских пилотов на истребителях F-16, правительство страны положительно относится к этому процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, которое приводит NRK.

"Правительство положительно относится к такой инициативе. Вместе с союзниками и партнерами Норвегия сейчас оценивает, какой вклад мы можем сделать обучение украинских пилотов", - сказал министр.

Отмечается, что среди партий в Стортинге (парламент Норвегии - ред.) прежде всего "Либеральная партия" заинтересована в том, чтобы Норвегия также предоставила Украине истребители.

"Мы должны быть уверены, что западные страны направляют самолеты, и заявить об этом очень четко, потому что это может быть важным для разъяснений, необходимых в других странах", - сказала лидер партии Гури Мелби.

Она считает, что Норвегия должна передать Украине самолеты, если это возможно.

F-16 для Украины

Первыми о работе над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины заявили премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. Позже к инициативе присоединились ряд других стран.

Кроме того, 19 мая президент США Джо Байден, выступая на саммите G7 выступил с поддержкой коалиции истребителей.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что главной задачей истребителей F-16 в Украине будет завоевать преимущество в воздухе и покрыть территорию, куда не достает наземные системы ПВО.

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