Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу после вторжения РФ в Украину

В прошлом году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного исполнительного директора Petoro Кристин Крагсет, которое приводит Bloomberg.

"Это позволило заработать 50 миллиардов (528 млрд крон) долларов от прямого владения нефтяными и газовыми лицензиями, более чем в пять раз превышающими сумму, заработанную в обычный год", - говорится в материале.

Компания Petoro, управляющая прямой финансовой долей норвежского государства в 36 разрабатываемых нефтегазовых месторождениях, сообщила о результате, который на 342 миллиарда крон выше, чем в 2021 году. Добыча природного газа составила 109 миллионов стандартных кубометров в день, что на 7% больше, чем годом ранее.

В прошлом году Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу и сейчас покрывает 30% от потребности континента этого товара.

"Долгосрочные усилия на норвежском шельфе позволили нам поставлять большие объемы газа в Европу. Это увеличение стало возможным, потому что было разрешено увеличение добычи на нескольких месторождениях", - сказала Крагсет.